Indiani-Perugia | che storia L’andata fu fatale per Baldini

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Paoloe il, unanata sul nascere. Per ben due volte. Anzi, in verità la relazione era iniziata, ma le strade si sono divise prima di fare sul serio. Il tecnico toscano, anni dopo, in un’intervista, parlò di rimpianto per quelle occasioni mancate. Oggi, però, è l’allenatore dell’Arezzo che domenica arriverà al Curi per mettere al sicuro la partecipazione play off. Tutta un’altra. Paoloarrivò in biancorosso nel 2005, voluto da Alessandro Gaucci che lottava per evitare il fallimento delcalcio. Missione che non riuscì e allora Silvestrini, che subentrò, decise di confermare quella scelta, maprima del via fece le valigie. "Rimasi scosso da quell’estate, non vedevo prospettive, per cui decisi di mia spontanea ...