Incrocio pericoloso | due incidenti e tre feriti a distanza di poche ore

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Dueore diin uno degli incroci più pericolosi di Saronno. Nella giornata di lunedì tra via Volonterio e via San Giuseppe si sono registrati due schianti conin meno di dodici ore. Lo scontro più grave intorno alle 16,20 tra una Colt e una Audi A4. Le due conducenti sono state soccorse dall’ambulanza della Croce Rossa di Saronno accorsa sul posto. A essere portata all’ospedale cittadino una 48enne in codice giallo. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento cittadino per mettere in sicurezza le vetture. Mentre in mattinata alle 6, si è verificato un incidente tra due auto che ha fatto finire all’ospedale di Saronno i due conducenti, in codice verde, un 50enne ed un 52enne. Da domenica per un guasto alla lanterna semaforica rossa, l’impianto all’intersezione era ...