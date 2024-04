(Di mercoledì 17 aprile 2024) Firenze, 17 aprile 2024 – Mattinata di caos sull’Autostrada A1 al Km 284 dove alle 6 di questa mattina, 17 aprile, è avvenuto unfra un’auto e undella Società. La macchina hato il camioncino, impegnato per la predisposizione di un cantiere, e dopo l’impatto ha preso fuoco. Nello scontro sono rimaste ferite tre persone, tutti addetti die fumo hanno invaso in breve tempo le carreggiate che sono state chiuse per consentire lo spegnimento dell’incendio da parte dei vigili del fuoco del distaccamento Fi-Ovest e l’intervento dei soccorsi. Caos traffico in direzione Nord nel tratto Firenze Impruneta e il raccordo con l’autostrada A11. Sul posto i soccorsi e il personale dima il conducente dell’auto non ...

Due morti in un tragico Incidente stradale sulla circonvallazione di Montesilvano, all'interno della galleria I Pianacci, in Abruzzo . Le vittime sono un uomo di 23 anni e una ragazza 33enne.... (ilmessaggero)

Incidente in A1, tampona furgone di Autostrade e fugge dall’auto in fiamme - Firenze, 17 aprile 2024 – Mattinata di caos sull ’Autostrada A1 al Km 284 dove alle 6 di questa mattina, 17 aprile, è avvenuto un Incidente fra un’auto e un furgone della Società Autostrade. La macchi ...lanazione

Auto a fuoco in A1 dopo tamponamento, conducente si allontana - I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina alle 6 per un Incidente stradale in A1, avvenuto al chilometro 284 nel comune di Sesto Fiorentino (Firenze) in direzione nord, nel quale un'autovettu ...ansa

Incidente in A1, auto tampona furgone che prende fuoco: traffico in tilt - A Sesto Fiorentino in fiamme un mezzo di Autostrade che stava predisponendo un cantiere, tre feriti. Fuggito conducente che ha provocato Incidente ...rainews