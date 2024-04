Incendio Devasta Boschi a Cerchiara | Mobilitazione dei Vigili del Fuoco

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Teramo - Una dura giornata di lavoro ha impegnato ideldel Comando di Teramo, chiamati a fronteggiare un vastoche ha divorato diversi ettari di bosco. Due squadre sono state prontamente dispiegate per spegnere le fiamme, che hanno avvolto una zonava impervia, resa inaccessibile ai mezzi a causa della sua conformazione e della forza del vento. Il sindaco, in accordo con le autorità locali, ha preallertato la popolazione della frazione diper una possibile evacuazione, sebbene questa non sia stata necessaria grazie all'imponente sforzo di uomini e mezzi che è riuscito a mantenere le fiamme a debita distanza dal centro abitato. Nonostante l'impegno, le forti raffiche di vento hanno ostacolato l'intervento dei canadair deidel ...