In raso | con fiocchetto | nere | azzurre o beige Demna continua a sorprendere e dividere | questa volta con un paio di ballerine da uomo

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di mercoledì 17 aprile 2024) La storia della moda è costellata di collezioni e capi divisivi, provocatori e senza precedenti. Creazioni talmente originali e uniche nel loro geda causare fazioni contrapposte, tra sostenitori fedelissimi e accesi haters. L’ultimo item a guadagnarsidescrizione non possono che essere leda2024. Svelate per la primadurante la sfilata Primavera Estate 2023 di Balenciaga, a distanza di mesino a far parlare di sé. Colpa (o merito) di un design considerato esclusivamente femminile, cheha saputo rendere gender fluid e in linea con il tempo e il gusto attuali. ...