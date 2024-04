In Italia cresce la speranza di vita | nel 2023 la media è stata di 83 | 1 anni

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Al 31 dicembre scorso ladi, nel nostro Paese, «è pari a 83,1, in aumento rispetto al 2022 (82,3)», un dato con cui si «recupera quasi del tutto il livello del 2019 (83,2)": in particolare, «gli uomini con 81,1diattesa tornano allo stesso livello del 2019, mentre per le donne (85,2) mancano ancora 0,2(85,4 nel 2019) ». Lo si legge nel Rapporto...