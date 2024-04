In Inghilterra temono il crollo dell’Arsenal | “le cicatrici dell’anno scorso non si sono ancora rimarginate” Telegraph

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Inc’è un certo spauracchio per le sorti. Prima di domenica pomeriggio aveva la Premier League in mano e la chance di andare in semifinale di Champion. Poi ilcon l’Aston Villa ha trasformato la chance in una paura senza fine. Ilprova a stemperare la tensione: “Una sconfitta non rappresenta un “fallimento”, nonostante ciò che i criticipotrebbero affermare, ma tre sconfitte consecutive… L’Arsenal è arrivato a Monaco di Baviera martedì sera sapendo che si gioca l’intera stagione nei prossimi giorni e con la necessità di dimostrare finalmente di essere in grado di gestire la pressione che si presenta in questo periodo“. Dopo l’Aston Villa, c’è il Bayern Monaco Continua il. “Dopo la demoralizzante ...