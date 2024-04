In Georgia come al Maidan ucraino | esplodono le proteste pro Ue

Will Georgia Bulldogs try to replace RB Andrew Paul - The buzz after Georgia’s Andrew Paul announced his intentions to transfer this week was that the Bulldogs now would be in the market for a running back.ajc

Manifestazione in Georgia contro un progetto di legge sugli agenti stranieri - La sera del 16 aprile migliaia di persone hanno partecipato a una manifestazione davanti al parlamento di Tbilisi, in Georgia, dopo l’approvazione in prima lettura di un controverso progetto di legge ...internazionale

Simona Tagli: “Vedevo mia figlia di 16 mesi 3 volte a settimana. Il mio un caso unico nei tribunali” - Simona Tagli dopo il Grande Fratello ha ripreso in mano la sua vita e la sua carriera televisiva. 19 anni fa fu costretta a rinnegare il suo lavoro in tv per non perdere l’affidamento della figlia: ...fanpage