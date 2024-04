In banca col cadavere | donna brasiliana tenta una truffa portandosi dietro un uomo morto

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Articolo pubblicato il 17 Aprile 2024 20:33Erika de souza Vieira Nunes, 42 anni, ha pensato bene di accedere al conto indi undeceduto da poco per ottenere un prestito di 17.000 reais, circa 3.500 euro. La richiesta in sé è stata un gioco da ragazzi: lain questione consentiva di iniziare L'articolo proviene da Il Difforme.

In tanti nella comunità di Settimo Torinese si sono fatti avanti per aiutare Laura Tanase , la moglie di Pavel Petronel Tanase , tra le vittime della strage di Suviana . Dopo la morte dell’uomo, la ... (open.online)

Dopo cinque giorni di blackout sono tornati online i servizi del Gruppo Sella , causati da una manutenzione periodica del fornitore informatico di terze parti. Il risarcimento per i disservizi non è ... (dday)

Amato nuovo pg di Roma. Gli elogi a Cartabia e le chat col leghista indagato: chi è il magistrato che autorizzerà le intercettazioni dei servizi - Giuseppe “ Gimmi ” Amato è il nuovo procuratore generale di Roma. Lo ha ufficializzato il plenum del Consiglio superiore della magistratura, approvando all’unanimità la proposta varata a febbraio dall ...ilfattoquotidiano

In banca col morto. Porta un cadavere sulla sedia a rotelle per incassare: arrestata in Brasile - Una donna è stata arrestata in Brasile dopo aver portato in banca il cadavere di un uomo su una sedia a rotelle per cercare di ritirare un prestito di 17.000 reais (poco più di 3mila euro) fingendo ...blitzquotidiano

L'euro digitale aiuterà le banche a respingere l'assalto delle big tech sui pagamenti. Parola di Cipollone - Il membro del board della Bce rassicura i banchieri sulla nuova valuta digitale che verrà: "Non porterà instabilità finanziaria" ...huffingtonpost