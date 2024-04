Impeachment Mayorkas | Senato Usa archivia le accuse

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Con 51 si' e 49 no, ilUsa hato come incostituzionale anche il secondo capo d'imputazione dell'contro il segretario alla sicurezza interna Alejandro, messo in stato d'accusa dai repubblicani alla Camera per la crisi migratoria al confine col Messico. E' stato l'piu' veloce della storia, naufragato senza neppure l'illustrazione dellee quindi senza voto per condannare o assolvere l''imputato'.

