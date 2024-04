Il vino conquista i giovani con l’enoturismo

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Da qualche anno emerge costantemente tra gli operatori del mondo deluna domanda cruciale: come si possono (ri)avvicinare ial calice? Sì, perché le statistiche indicano chiaramente una disaffezione delle nuove generazioni verso una bevanda che non è solo un prodotto alimentare, ma è anche un’esperienza culturale. Eppure quegli stessi, che consumano meno dei loro padri e magari si fanno affascinare da un cocktail più che da un Brunello di Montalcino, sembrano essere i nuovi appassionati enoturisti. È quel che emerge dall’annuale pubblicazione del “Report Enoturismo e Vendite Direct-to-Consumer 2024” realizzato dal gruppo tech Divinea. Uno sguardo generale evidenzia come il 2023 abbia segnato un “cambio di marcia” perin Italia: «Le esperienze – chiarisce il report – si sono ...