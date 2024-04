Il vento del fanatismo | attacchi impuniti dei coloni contro i palestinesi e nuove costruzioni in Cisgiordania

Raffiche di vento in città: in via Racagni cade un albero - Maltempo nel parmense: nel pomeriggio di mercoledì, 17 aprile, pioggia e forti raffiche di vento l'hanno fatta da padrona. A Soragna e Collecchio, tanti gli interventi dei vigili del fuoco per dei ram ...parmatoday

Riky Oliver, da Milano a Santiago in bicicletta: in balia del vento, dall’inferno al paradiso grazie a un amico - Il giovane milanese, amante degli sport all’aria aperta, è partito sabato 13 aprile dal Duomo di Milano in direzione Santiago di Compostela, in sella alla sua bicicletta. In questo momento si trova in ...ilgiorno

Incendio sulla ferrovia Brescia-Verona a Rezzato: la bobina del treno prende fuoco, paura per i pendolari - Incendio a Rezzato sulla ferrovia Brescia-Verona: la bobina del treno merci prende fuoco, paura per i pendolari e traffico bloccato con rallentamenti ...notizie.virgilio