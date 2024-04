Il “Time” su Meloni | è la leader naturale della destra europea | tra le più influenti a livello globale

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 17 aprile 2024) C’è anche la presidente del Consiglio, Giorgia, fra iche la rivista statunitense “” considera come fra i decisori politici più. “Quando Giorgiasalì al potere in Italia nel 2022, diventando la prima donnadel Paese, molti osservatori nutrivano timori riguardo al suo partito di estremae all’impatto che avrebbe avuto sull’Europa e sul mondo. Ma due anni dopo rimane popolare, non solo in Italia, dove gode di un indice di gradimento del 41 per cento nonostante la debole crescita economica, ma anche tra ioccidentali, molti dei quali sono stati incoraggiati dal suo fermo sostegno all’Ucraina (e, in particolare, dalla sua capacità di persuadere ...