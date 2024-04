Il tatuatore di Auschwitz | Barbra Streisand ha registrato la canzone per la scena finale

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Love Will Survive è il titolo del brano che chiuderà l'ultimo episodio della serie con Harvey Keitel.hauna nuova, Love Will Survive, per ladel dramma televisivo di Peacock e Sky, Ildi. Si tratta della primaincisa daper una serie tv in tutta la sua carriera. Ad annunciarlo è stata proprio la cantante e attrice con un post su Instagram:"La mia nuovaLove Will Survive dalla prossima miniserie originale Sky/Peacock The Tatooist ofsarà pubblicata il 25 aprile. A causa dell'attuale aumento dell'antisemitismo nel mondo, volevo cantare Love Will Survive nel contesto di questa serie, ...

