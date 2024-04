Il settore ICT in Emilia Romagna tra molte luci e poche ombre

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Rapporto “Il Digitale in2024”, promosso da Anitec-Assinform e Confindustria. L’innovazione digitale ha raggiunto importanti traguardi, con un mercato di 6 miliardi di euro e 13.000 imprese ICT Bologna – La prima edizione del rapporto “Il Digitale in2024” analizza il percorso verso la transizione digitale sinora compiuto nella regione e indaga gli ambiti in cui occorre accelerare per raggiungere livelli di digitalizzazione ancora più competitivi. Nonostante l’emergenza causata dall’alluvione e l’incremento dei costi delle materie prime, il mercato digitale dell’ha registrato una crescita significativa nel 2023, raggiungendo un valore complessivo di 6.063,2 milioni di euro, per un ...

L’Intelligenza Artificiale sta producendo trasformazioni impattanti in tanti settori e comparti, tanto che secondo una ricerca di McKinsey entro il 2030 il 22% delle attività in Europa sarà ... (today)

Ict: Ariadne Group, mix competenze e alta specializzazione per sfida digital transformation - Roma, 17 apr. (Labitalia) - Dal design all'ingegneria, dalla strategia al cloud, dall'integrazione alla gestione dei sistemi, dalla Seo al marketing. Questi sono alcuni degli elementi che possono comp ...lagazzettadelmezzogiorno

Il nuovo FLOOR ONE S7 FlashDry di Tineco ha un'efficace funzione di asciugatura rapida - MILANO, 17 aprile 2024 /PRNewswire/ -- Tineco, leader nel settore delle tecnologie per la pulizia domestica, è lieta di annunciare il nuovo Tineco FLOOR ONE S7 FlashDry, un'innovativa soluzione in gra ...adnkronos

Huawei Seeds for the Future: aperte le candidature per il programma di training - Huawei ha annunciato l’apertura del bando di iscrizione a Seeds for the Future 2024, il programma annuale di training interamente organizzato e finanziato ...01net