Il Senato approva il ddl Valditara sul voto in condotta

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Nell'Aula delè statoto con 74 sì, 56 no e nessun astenuto il disegno di legge messo a punto dal ministro della Scuola, Giuseppe, sulla valutazione della. Il provvedimento, che contiene anche la norma (inserita in Commissione con un emendamento) per il ritorno nella scuola elementare dei giudizi sintetici, deve ora passare alla Camera.

Via libera della Camera al disegno di legge di revisione del Codice della strada , è ora in Senato per l’approvazione definitiva, dove non dovrebbe subire grosse modifiche, possiamo quindi anticipare ... (moltouomo)

Voto in condotta, aula Senato approva ddl Valditara. Va alla Camera - Roma, 17 apr. (askanews) – L’aula del Senato ha approvato il ddl Valditara di revisione della disciplina di valutazione del comportamento degli studenti e delle studentesse. Il ddl è stato approvato c ...askanews

Il possesso anche minimo di droga può diventare reato in Brasile - Il Senato brasiliano ha approvato una riforma della Costituzione che istituisce come reato il possesso di qualsiasi quantità di droghe illecite. (ANSA) ...ansa

Biden studia sanzioni per punire l’Iran, ma deve «proteggere» il prezzo del petrolio - Per gli Stati Uniti sta ad Israele decidere come rispondere all’attacco iraniano ma bisogna evitare un’escalation. Lo speaker della Camera chiede voto separato sugli aiuti a Israele, Ucraina e Taiwan ...corriere