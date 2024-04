“Il saluto romano può essere reato anche alle commemorazioni | ma solo a certe condizioni” | le motivazioni della sentenza della Cassazione

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Ilpuò costituire, sia in base alla legge Scelba che alla legge Mancino,se eseguito durante una commemorazione. A precisarlo sono le Sezioni unite penaliCorte di, nellecon cui, il 18 gennaio scorso, hanno annullato con rinvio la condanna a otto militanti di Casapound che avevano teso il braccio nel 2016 a Milano, durante la cerimonia annuale in ricordo del missino Sergio Ramelli (video). Una vicenda per la quale, precisa la Suprema Corte, la prescrizione è in ogni caso maturata a febbraio. Per stabilire la sussistenza del– si legge però – il giudice deve valutare “in concreto” una serie di elementi, tra cui ...