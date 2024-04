Il ritorno di Manchester City-Real Madrid è la grande sfida di questo mercoledì di Champions

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di mercoledì 17 aprile 2024) L'ora X è arrivata. Stasera, a partire dalle 21, scopriremo chi al termine del matchsupererà ufficialmente i quarti diLeague, qualificandosi così per le semifinali in vista dell'atto conclusivo di Londra, in calendario per il 1° giugno. Tutto è ancora da decidere, dopo una combattutissima partita di andata - in quel di- che si è conclusa la scorsa settimana sul 3 a 3: unaspettacolare iniziata subito, al secondo minuto di gioco, con un gol di Bernardo per il; e con il risultato finale arrivato solo al 79', con la rimonta e dunque il pareggio da parte dei padroni di casa grazie a un tiro al volo di Valverde. Ildi questa sera, dunque, si ...