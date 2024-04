Il rettore che sfida i violenti pro-Pal | “Boicottare Israele? Mai”

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di mercoledì 17 aprile 2024) C’è chi dice no. Chi non boicotta. Chi non si dimette dalla fondazione Med-Or. Chi non si fa intimidire dagli studenti pro-Palestina che da mesi impongono scelte al Senato Accademico (vedi Torino) o impediscono ai giornalisti di parlare (vedi Napoli). In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Roberto Tottoli,dell’università degli studi di Napoli L’Orientale, con una ferma convinzione, afferma che “le richieste di boicottaggi vanno respinte sempre perché con le continue crisi internazionali possono estendersi a chiunque: oggi è, domani potrebbe essere l’Iran”. IlTottoli sottolinea l’importanza del confronto accademico come pilastro dell’università: “Non dobbiamo interrompere le relazioni – dice – ma promuoverle, perché l’accademia è luogo di confronto”. Anche di fronte alle ...