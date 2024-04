Il regista di Civil War | Alex Garland | spiega perché ha raccontato un' America a brandelli

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di mercoledì 17 aprile 2024)War, ambientato in un futuro prossimo credibile fino all'inquietante, immagina un'sull'orlo del baratro. Addirittura più di quanto stiamo ora vivendo, in attesa a novembre di votare per un ex Presidente accusato di avere fomentato un'insurrezione. Per citare il celebre Timothée Chalamet, pilastro e nume di sociologia e filosofia sociale: «Siamo a un passo dal collasso». Di conseguenza, non bisogna sorprendersi se alcuni spettatori, soprattutto nel caso deglini con qualcosa da perdere, decideranno di guardareWar come se fosse una favola, per quanto provocatoria e carica di una morale un po' inquietante. Anche se la sceneggiatura è stata scritta quasi cinque anni fa, nel frattempo la società a stelle e strisce si è polarizzata sempre di più. In termini di narrazione, effetti e budget, si ...