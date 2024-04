Il Quadro di Troisi e ‘La Commedia’ | «Ironica come questi tempi»

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Si intitola La Commedia il nuovo e secondo album de Ildi(42 Records e Raster). Un nuovo lavoro e una nuova line up: il cerchio perfetto disegnato a mano libera da Eva Geist (Andrea Noce) e Donato Dozzy (Donato Scaramuzzi) diventa un triangolo con l’entrata in pianta stabile di Pietro Micioni, che già aveva collaborato al disco precedente e nelle esibizioni live de Il. Tutto cambia e anche il mondo non è più lo stesso del 2020, quando uscì il primo omonimo disco. La crisi globale generata dalle guerre e dalle pandemie vissutespecchio di crisi individuali e cambiamenti personali – anche irreversibili – hanno attraversato l’intero periodo di composizione del nuovo album finendo per influenzarne la scrittura. «Il disco precedente – ci dice Donato – poggiava la sue radici in un periodo ...