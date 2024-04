Il Problema dei 3 Corpi | la seconda stagione sarà folle per gli autori

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Mentre la trilogia originale di Ildei 3di Cixin Liu è stata considerata inadattabile da molti, finora è stata fatta con successo e ora l’attenzione si rivolge a ciò che verrà dopo nelladello show. Sebbene unanon sia ancora stata confermata da Netflix, il trio la sta già pianificando. Parlando con Deadline in occasione di un recente evento, Weiss ha rivelato che l’adattamento della trilogia pone ulteriori problemi creativi, man mano che i romanzi diventano più espansivi. “Questo ti fa entrare nel mondo della storia, ma la storia diventa davveronel miglior modo possibile”, ha detto Weiss. “Con qualcosa di così, ci sono molte scelte da fare e molte cose da capire. Ci siamo messi d’accordo ...

