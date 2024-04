Il presidente del WEF non è morto né ricoverato in ospedale

Leggi tutta la notizia su facta.news

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Il 17 aprile 2024 è stato pubblicato su Threads un post in cui si afferma che Klaus Schwab, fondatore del World Economic Forum (WEF), «sarebbequalche giorno fa. La notizia non è confermata. Speriamo lo sia presto. Un mangiatore inutile in meno sul pianeta». In un altro post pubblicato su Facebook qualche giorno prima, il 14 aprile 2024, si affermava invece che Schwab sarebbe statoin. Si tratta di una serie di notizie infondate. Non esiste alcuna fonte credibile che indichi che Klaus Schwab sia stato, né che sia. La notizia infondata è stata originariamente pubblicata il 14 aprile 2024 da Weekly Crier, sito che nella pagina “about us” specifica di pubblicare anche «articoli satirici, opinioni ed editoriali comici». Nell’articolo in ...