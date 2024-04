Il Napoli del presente e quello del futuro | parola a Marangon

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di mercoledì 17 aprile 2024) L’ex calciatore delLuciano(indossò la casacca partenopea nella stagione 1980-’81) è intervenuto a Radio Marte. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘Marte Sport Live’. “Tra i nomi che circolano, tutti meritevoli di una piazza come quella partenopea, prenderei un allenatore come De Zerbi, tra i giovani più interessanti in assoluto. De Laurentiis non potrà mai prendere un allenatore di carisma come Conte perché dev’essere la prima donna a, come ha dimostrato”. Giocare neldovrebbe essere sempre un piacere, ma… “Dovrebbe essere una gioia per tutti i professionisti andare a giocare a, ma ha creato una situazione per cui si creano delle perplessità. Ha portato Ancelotti, Benitez, Spalletti ma tutti sono durati poco e questo pesa nella ...