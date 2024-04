Il Napoli da Calzona a Gasp? Parlano Valdifiori e Daniele Pasa

(Di mercoledì 17 aprile 2024) L’ex giocatore delMirko Valdfiori è intervenuto a Radio CRC nel corso della trasmissione ‘Si Gonfia la Rete’. Di seguito le sue dichiarazioni. “ha portato il suo credo calcistico a, poi quando subentri non è facile, soprattutto poi se sei il terzo allenatore.ci sta mettendo l’anima, ha cercato di dare sicurezze anche tattiche, ma non basta un mese e mezzo per rimettere in piedi una squadra. Per esaltare le qualità di Insigne e Callejon Sarri cambiò modulo”.parla anche dierini “I ragazzi avranno avuto un colloquio con l’allenatore che decise di metterli nelle condizioni migliori per esprimersi.erini è uno che dà un’impronta importante. Se verrà a, vorrà delle garanzie perchè a lui ...

ULTIM'ORA - Problemi per Kvaratskhelia: non si è allenato per una gastroenterite - Napoli in campo questa mattina per l'allenamento a Castel Volturno nella settimana che condurrà alla gara di sabato al Castellani contro l'Empoli ...tuttonapoli

KISS KISS - De Laurentiis ha sondato Allegri, il tecnico ha già dato la sua risposta - Tra gli obiettivi del Napoli per la panchina della prossima stagione, dato il probabile addio di Calzona, c'è anche Massimiliano Allegri.areanapoli

Sarà Manganiello ad arbitrare Empoli-Napoli - L’Aia sul proprio sito ufficiale ha reso noti gli arbitri di Serie A per la 34esima giornata. Sarà Manganiello ad arbitrare il match in programma sabato alle 18 tra l’Empoli di Nicola e il Napoli di C ...ilnapolionline