Il Napoli che verrà | parla Pietro Lo Monaco

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Hato soprattutto delil dirigente sportivoLointervenendo a Radio Marte. Di seguito le sue dichiarazioni. “Quello che conta nel calcio sono le motivazioni, a questo punto del campionato evidentemente ilnon ne ha più tantissime. Ecco il perché di risultati altalenanti. I difetti delsono strutturali e li conosciamo tutti, ormai è inutile piangere il morto, sono lacrime perse. Si prenda, piuttosto, spunto da questa annata per ripartire e ricostruire”. Chi ricostruirà ilnon dovrà dimenticare che… “Presumo andranno via molti giocatori, si potrà ricostruire totalmente e chi è chiamato a farlo non dovrà mai dimenticare che ilè una squadra di primo livello. Su Gasperini sarei molto scettico. ...