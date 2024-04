Il M5S | bocciato emendamento per il supporto psicologico nelle scuole Il governo sordo al disagio giovanile

Ponte Stretto: Floridia (M5s), da governo copia-incolla progetto 2011 - Roma, 16 apr 17:40 - (Agenzia Nova) - "La commissione Via Vas ha sonoramente bocciato il progetto, perché è manchevole di una serie di aspetti elencati dalla stessa ...agenzianova

Pista da bob, via libera dal Tar, bocciato il ricorso di Italia Nostra: «Progetto e appalto legittimi» - Lunedì nero per il fronte ambientalista contrario alla realizzazione dello Sliding Centre per le Olimpiadi Milano-Cortina 2026: il Tar boccia il ricorso di Italia Nostra e l’Anac dà il via libera alla ...corrieredelveneto.corriere

Comunali Cagliari: M5s, stop Renzi, Calenda, Soru in campo largo - Sarà presentata quasi certamente domani la candidatura ufficiale di Massimo Zedda alle amministrative dell'8 e 9 giugno per la corsa a sindaco di Cagliari, supportato dalla coalizione di campo largo c ...ansa