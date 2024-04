Il grande ex Repka | ultimo guerriero ad alzare una coppa | Spero davvero che stavolta siano due trofei»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 17 aprile 2024) L’ex difensore ceco della Fiorentina, Tomas, ha fatto il suo personale in bocca al lupo alla squadra di Italiano in vista del quarto di finale di Conference League, attraverso il sito ufficiale del club viola. "Secondo me lo 0-0 dell’andata è un risultato buono per la Fiorentina. Al ritorno mi aspetto una partita diversa, ci sarà un altro approccio alla gara e credo nel passaggio dei viola. La squadra di Italiano è più forte del Viktoria Plzen".poi continua. "Con me in campo è arrivata l’ultima vittoria di un trofeo e me lo ricordo bene,però che quest’anno la Fiorentina faccia meglio vincendone due. Adesso ho il patentino per allenare e il mio sogno è quello di allenare la Fiorentina un giorno".