Il giudice sblocca la conferenza di Orban | rotta la censura illiberale

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Vittoria, la National Conservatism Conference potrà svolgersi nella giornata di oggi con importanti ospiti, tra cui il primo ministro ungherese Viktor Orbán, il già primo ministro polacco Mateusz Morawiecki, vari europarlamentari, intellettuali, giornalisti, conservatori. Dopo quanto accaduto ieri con un tentativo inaccettabile dida parte del sindaco del luogo in cui si svolge questanei pressi di Bruxelles, ieri il Conseil des Tattes, che è la più alta corte del Belgio relativa a questioni di pubblica amministrazione, con una sentenza arrivata nel corso della notte, ha dato il via libera allo svolgimento dellaper la giornata di oggi. La Corte in particolare ha detto che secondo l’articolo 26 della Costituzione del Belgio, che garantisce a tutti il diritto di riunirsi pacificamente, questa ...