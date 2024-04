Il giallo di Luca Ventre | ucciso nell’ambasciata italiana in Uruguay

MARCHETTI, I numeri con la Viola: mai vinto in stagione - Salernitana - Fiorentina, valevole per la 33° giornata di Serie A, sarà arbitrata da Matteo Marchetti della sezione di Ostia. Sarà la sua nona presenza in Serie A e ...firenzeviola

Metallo prezioso Oro ai massimi (forse anche a causa Cina), ma magari non per molto - Per chi possiede un «vreneli», un lingottino o gioielli è il momento di rallegrarsi: negli ultimi giorni il prezzo dell'oro è salito, sulla scia delle tensioni in Medio Oriente.bluewin.ch

Genova, la protesta dei docenti universitari: “Boicottaggio accademico contro Israele importante per fermare la fornitura militare” - Nonostante il bando di quest’anno per la cooperazione industriale, scientifica e tecnologica tra Italia e Israele promosso dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) ...ilfattoquotidiano