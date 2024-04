(Di mercoledì 17 aprile 2024) “Ma con che coraggio ora vado in giro a chiedere i? Per noi le elezioni europee saranno un massacro, sopratsul frontelità. Mi”. IlLe... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Il fondatore della Lega in Sicilia: “Per i voti Salvini ha fatto di tutto. Ora mi vergogno a parlare di mafia” - Parla Fabio Cantarella, primo amministratore leghista in regione: "Già anni fa denunciai casi come quello di Sammartino, ma Salvini e Durigon non hanno fatto nulla. Come si fa a essere così sotto rica ...ilfoglio

Simone Viola: "Vi racconto mio nonno Scalfari attraverso i ricordi inediti di 100 amici" - Amato e temuto sul lavoro, conquistava uomini e donne con fascino e mosse inaspettate, come quando si sdraiò a terra davanti a Paolo Guzzanti: per lasciare 'Repubblica' e andare al 'Corriere' doveva ...adnkronos

Circo contemporaneo e musica dal vivo della compagnia Circo Zoé al Tcvi - Scopri lo spettacolo di circo contemporaneo e musica dal vivo “Deserance” della compagnia Circo Zoé. In scena al Teatro Comunale di Vicenza.vicenzareport