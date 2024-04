(Di mercoledì 17 aprile 2024) NEW(STATI UNITI) (ITALPRESS) – Uninternazionale, capace di andare oltre la città di, ricollegandola alle sue radici e alla sua cultura, anche fuori dai confini.A Newpiù di 350 Italo-americani hanno festeggiato i 400delle celebrazioni in onore della Santuzza. L’iniziativa è stata organizzata dall’Associazione Culturale Italiana di New, dalla Società Santa Rosalia, dalla Federazione Italo-Americana di Brooklyn e Queens e dalla Federazione Siciliana del New Jersey.Tra i presenti una delegazione dell’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Roberto Lagalla, e composta anche dagli assessori Alessandro Anello e Maurizio Carta. “Insieme nutriamo e condividiamo l’amore per il Paese da cui proveniamo e a cui continuiamo a essere legati: la Sicilia e ...

Voto di scambio e corruzione in Sicilia: arrestato un sindaco, sospeso il vice di Schifani Sammartino: “Estraneo alle accuse” - L'inchiesta 'Pandora' ha messo in luce accordi illeciti con la cosca dei Santapaola-Ercolano e conta 11 indagati. In manette il sindaco di Tremestieri Etneo, Santi Rando ...dire

Missione del Comune a New York per promuovere le bellezze di Palermo - NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - 'A New York è cominciata la missione dell'amministrazione comunale per promuovere Palermo negli Stati Uniti ...notizie.tiscali

Il Festino di Palermo compie 400 anni, festa a New York - NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Un Festino internazionale, capace di andare oltre la città di Palermo, ricollegandola alle sue radici e alla sua cult ...italpress