Il dubbio atomico dell’Europa

Leggi tutta la notizia su strumentipolitici

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Una Caporetto Ucraina? Stando a quanto recentemente riferito dai media nazionali e internazionali la tenuta del fronte ucraino nel Donbass sarebbe fortemente a rischio. Kiev si aspetta infatti una nuova offensiva russa tra la primavera e l’estate. Il 3 aprile scorso l’agenzia italiana d’informazione Adnkronos riportava che: << il quadro per Kiev è estremamente precario secondo alti ufficiali che hanno collaborato con il generale Valeri Zaluzhny, ex comandante delle forze armate recentemente sostituito dal generale Oleksandr Syrsky. In caso di attacco russo, esiste il rischio di un collasso delle prime linee ucraine >>. Secondo Kiev, l’iniziativa russa sarebbe resa possibile dalla rinnovata disponibilità di soldati da schierare, in numero considerevole, contro le forze ucraine. In tal senso e col senno di poi, la caduta di Avdiïvka, nel febbraio scorso, poteva già essere ...