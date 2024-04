Il derby Orgoglio Desio | la BCB s’inchina

(Di mercoledì 17 aprile 2024) La quarta sconfitta consecutiva (la sesta nelle ultime sette gare) sbarra la strada dei playoff alla Lissone Interni Brianza Casa Basket. Anche con una vittoria domenica a Castell’Arquato nella tana dei Fiorenzuola Bees, la squadra di Nazareno Lombardi non avrebbe i punti necessari per entrare nelle prime otto. La classifica, dopo l’ultimo turno di regular season, parla chiaro e non c’è bisogno di fare calcoli astronomici: Legnano, nona, ha 32 punti, sopra c’è il terzetto a 34 mentre Brianza è ferma a 30 da un mese. Questo verdetto di certo non deve alterare il giudizio generale ampiamente positivo della società del presidente Bellosi spesso e volentieri - specie nel girone di andata - lì a battagliare con le big prima che, come ha detto Lombardi, il campionato, alla lunga, ha espresso i veri valori. "Abbiamo a che fare con una squadra giovanissima, una delle più giovani della lega ...

Vedere il “ Barbetti ” gremito è una gioia per gli occhi. Da anni non si vedeva una cornice di pubblico così importante nell’impianto comunale, grazie anche alla grande presenza di tifosi perugini ... (lanazione)

Milan: chi recupera e chi no per Roma e derby - Visualizzazioni: 284 In questa fase cruciale della stagione, il Milan deve ancora una volta, fare i conti con gli infortuni in vista dei match con Roma e Inter. Milan: prima la Roma in Europa League, ...calciostyle

Garlando: “Settimana di passione per il Milan che potrà per certi versi vendicare i 5 derby persi” - Il giornalista Luigi Garlando ha sottolineato quanto siano importanti le prossime due gare per i rossoneri. Luigi Garlando alla Gazzetta dello Sport ha descritto come il Milan si approccerà alle pross ...calcioblog

Prima Inter stellata: Inzaghi, Lautaro e il manuale del super-derby - Campo ed extra-campo, le partite dell'Inter si giocano su questi due binari. E il tricolore è sempre più vicino. Di seguito l'apertura de La Gazzetta dello Sport: 'Inter stellata. Inzaghi, Lautaro e i ...informazione