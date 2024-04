Il deepfake di Giorgia Meloni e i 30 mila euro al mese agli italiani attraverso i fondi confiscati alla Russia

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Circola un video attribuito al TGLa7, condotto dal nostro editore Enrico Mentana, dove viene presentato un fantomatico “programma nazionale” del Governoper fornire un reddito mensile. A presentare il progetto non c’è soltanto Mentana, ma anche il presidente del Consiglio. Si tratta di un, utilizzato per convincere gli utenti a investire il proprio denaro in una piattaforma di investimento (sconosciuta). Per chi ha fretta Il video presenta alcuni errori di traduzione da una lingua straniera all’italiano. Il labiale e i movimenti non sono naturali. Il video è attribuito al TGLa7, ma l’intervento di ...

