Il commercio e le sfide del futuro | Tutele ed eventi per tutto l’anno

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Grandiper rendere la città sempre più attrattiva. Ma anche misure per contenere il degrado in favore di una sicurezza che sia tangibile. Evitare lo spopolamento dei centri storici a fronte di unonline selvaggio, competitivo e sregolato. Leche il mondo dell’impresa lancia ai candidati sindaco di Empoli guardano aldi una città che sia a misura di imprenditore. Sono tanti i temi su cui Confesercenti incalza i candidati sindaco. "Siamo partiti, anni fa, da una situazione molto complicata in centro storico, con un numero importante di fondi sfitti e mancanza di attrattività - è il resoconto di Gianluca D’Alessio, responsabile Confesercenti - E’ oggettivo: oggi Empoli è uno dei comuni più dinamici e nel ‘giro’ questa problematica non c’è più. Il turn over è fisiologico, la vita media di ...