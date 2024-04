ciclone Gori in arrivo sull' Italia . Diramate diverse allerte meteo in più regioni da parte della protezione civile. Il Servizio meteo rologico dell?Aeronautica Militare ha indicato... (leggo)

Un ampio vortice ciclonico colmo di aria fredda interessa il nostro Paese con fenomeni intensi: netto calo termico con piogge, temporali, nevicate e venti forti, nuovo ciclone in vista anche per il ... (ilgiornale)

Il Ciclone Gori arriva in Italia, allerta meteo in Puglia: le previsioni - Arriva il Ciclone Gori. Diramate diverse allerte meteo in più regioni da parte della protezione civile. Il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha indicato che ci ...quotidianodipuglia

Maltempo Roma, dove e quando piove Rischio temporale, le ultime previsioni meteo - Bomba d'acqua a Roma. Oggi, mercoledì 17 aprile, la pioggia è caduta copiosa nel centro della capitale cogliendo di sopresa i cittadini.msn

Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani giovedì 18 aprile: le regioni a rischio - La Protezione civile ha diramato per domani, giovedì 18 aprile, un avviso di allerta meteo gialla per temporali su tre regioni: Marche, Abruzzo ed Emilia ...fanpage