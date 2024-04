Il Catania si aggiudica il derby con il Messina

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Ilesce a testa alta dalcon il, facendo però, ancora una volta, soffrire i 19.720 spettatori che hanno riempito il “Massimino”. Trasferta vietata agli ospiti. Decisivo il rigore, messo a segno da Samuel Di Carmine al 25? del primo tempo. Incontro, definito da tutti, il più importante della stagione. Partita nervosa, tesa e sofferta fino alla fine. Fiondano le ammonizioni, anche inutili, come quella di Chiricò che calcia via il pallone al 91? e si prende il giallo. Non bastano ali 6 minuti di recupero per raggiungere il pareggio, che per certi aspetti, forse meritava, date le occasioni che ha avuto. Registriamo, infatti, almeno tre occasioni abbastanza nitide proprio in prossimità del triplice fischio, mancando proprio il colpo finale sotto porta. ...

Porto di Catania, 75 milioni di euro per la diga foranea: al via messa in sicurezza e nuova passeggiata - La diga foranea di Catania tornerà a risplendere e rendere ancora più sicuro e moderno il porto: sono stati consegnati nella sede dell’Autorità di Sistema Portuale, i lavori di rifiorimento e consolid ...catanianews