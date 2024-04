Il cast di Radio Italia Live 2024 | ci sono anche Angelina Mango | Ultimo e Geolier Fuori Luca e Paolo | ecco chi conduce

(Di mercoledì 17 aprile 2024)(US) La musica è la protagonista indiscussa di, chequest’anno sarà suddiviso in due appuntamenti: mercoledì 15 maggioandrà infatti in scena a Milano, in Piazza Duomo, mentre giovedì 27 giugnosarà, per la prima volta, a Napoli in Piazza del Plebiscito. Oggi è stata resa nota la lista dei cantanti che faranno parte della prima tappa.attesi a Milano, Alessandra Amoroso, Annalisa, Emma, Gazzelle e. Insieme a loro, sempre provenienti dall’ultima edizione del Festival di Sanremo, ci saranno poi Ghali, Mahmood, la vincitricee i The Kolors. Una rosa di 12 artisti completata da Gianna Nannini, Noemi e ...

