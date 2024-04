Il Borussia Dortmund è in semifinale | ancora non è chiaro come

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Se c’è qualcosa che abbiamo imparato nelle ultime stagioni è che la versione ideale dell’Atlético Madrid, quella rocciosa e in grado di imbrigliare qualsiasi avversario, è un ricordo lontano, vivo solo negli stereotipi con cui crediamo di poter etichettare questa squadra. Sono passati dieci anni da quella magnifica campagna di Champions League, arrivata a pochi secondi da una vittoria storica nella finale di Lisbona. Della solidità difensiva di quella squadra, capace di resistere negli anni al Barcellona della MSN, al Bayern Monaco di Guardiola, al miglior Liverpool di Klopp, rimane solo la leggenda. Nella nostra memoria vivrà per sempre l’immagine di una difesa inscalfibile anche nei dettagli più piccoli: la miglior versione dell’Atlético non solo proteggeva la propria area meglio di chiunque, ma non sbagliava mai nemmeno una spazzata, scegliendo sempre la direzione meno rischiosa ...