Il Bayern risorge in Champions | Arsenal ko per 1-0 e tedeschi in semifinale

(Di mercoledì 17 aprile 2024) IlMonaco accede alladiLeague. I bavaresi hanno battuto 1-0 l'all'Allianz Arena nel ritorno dei quarti di finale. Decisiva la rete nella ripresa di Kimmich, che insacca di testa su traversone di Guerreiro (63'). In avvio di ripresa i padroni di casa colpiscono due volte il palo nella stessa azione, con Goretzka e Guerreiro. L'andata all'Emirates di Londra si era chiusa sul 2-2. Inilaffronterà la vincente di Manchester City-Real Madrid.

Decide un colpo di testa dell'esterno di Tuchel nel secondo tempo - Il guizzo vincente di Kimmich spedisce il Bayern in semifinale di Champions, l'unica via per redimere una stagione finora da dimenticare. Intanto all'Allianz Arena è festa grande, l'Arsenal deve inchi ...gazzetta

Parigi2024: Lotta. Chamizo "A Baku mi hanno offerto soldi per perdere" - 'Li ho mandati a f..., non è facile rompere la mia integrità' ROMA (ITALPRESS) - 'Lo voglio dire, sono venuti da me offrendomi dei soldi, ...sport.tiscali