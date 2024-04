Il 2023 di Adiconsum tra caro bollette | ticket sanitari | contenziosi e raggiri | “Seguite oltre 1500 pratiche”

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Bergamo. Call center sempre più aggressivi, quotidiane battaglie contro il, truffe di ogni tipo. Anche ilè stato un anno impegnativo perBergamo, l’associazone in difesa dei consumatori. Sono stati superati i 10 mila contatti tra operatori e “utenti”: alle40 telefonate al giorno che arrivano agli uffici di Bergamo e negli altri recapiti provinciali chiedendo consigli e anticipando problemi che spesso diventano “vertenze”, più di 1.500sono state, tra iniziative avviate ex novo e conclusioni di procedimenti iniziati negli anni precedenti, che hanno “riportato” nelle tasche di molti assistiti diverse decine di migliaia di euro, grazie a rimborsi sulleper la ...

Ticket sanitari addebitati: “Situazione sta evolvendo positivamente” - “La vicenda dei ticket sanitari addebitati a coloro che non li avevano versati negli anni pregressi sta evolvendo positivamente”. Si apre così una nota congiunta diffusa da Adiconsum, Ast Cisl La Spez ...cittadellaspezia

Casa: Adiconsum lancia l’allarme per i troppi incendi - Sono stati 4 gli incendi verificatisi nel weekend, appena trascorso, a Roma, per uno dei quali è stata già accertata la causa, individuata in un corto circuito. Adiconsum, anche in base all’esperienza ...adiconsum