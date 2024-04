Identificati gli Aggressori di Pasquetta a Fossacesia | Cinque Denunce

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Chieti - Grazie alla collaborazione dei numerosi presenti e all'analisi dei filmati, sono stati individuati i presunti autori dell'aggressione avvenuta la sera dialla marina di. I carabinieri della stazione locale hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lanciano e per i Minorenni de L'Aquilaindividui, di età compresa tra i 17 e i 21 anni, ritenuti responsabili dell'aggressione violenta ai danni di un giovane di Casalbordino. L'aggressione, avvenuta sul lungomare diall'uscita di un noto stabilimento balneare, ha visto il giovane essere attaccato da un gruppo numeroso di coetanei per motivi futili, subendo calci e pugni. Anche dopo essersi rifugiato all'interno della propria auto, il giovane è stato ancora preso di mira, con la carrozzeria dell'auto ...

