Attimi di tensione prima del ritorno dei quarti di Champions League. Come è stata mai possibile una cosa del genere? La confusione s'è creata per un motivo assurdo.Continua a leggere (fanpage)

Sondaggio – Come finirà la stagione dell’Atalanta Quale Europa sarà Trofei - Vista la classifica in campionato sembra si possa puntare al 6°posto. In Europa League se si passa il Liverpool, in semifinale ci sarebbe il Benfica ed in finale il Bayern Leverkusen. Coppa Italia se ...calcioatalanta

I tifosi del Barça si scagliano contro il pullman. Ma non è quello del Psg - Attimi di tensione prima della partita di ritorno dei quarti di Champions League: i tifosi blaugrana si sono scagliati contro il mezzo della loro squadra confondendolo con quello degli avversari ...ilgiornale

Avellino, missione serie B: sgarbi ricompatta l'ambiente - Il giorno dopo è ancora più bello, perché l'emozione ha preso sostanza lasciando spazio alla consapevolezza di quello che la vittoria con il Benevento ha regalato.ilmattino