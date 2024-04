I migliori monopattini elettrici economici sotto i 400 euro

(Di mercoledì 17 aprile 2024) 15 modelli pensati per affrontare la giungla metropolitana in modo comodo e sicuro, senza spendere cifre astronomiche

Da Ducati a Lamborghini, da Ninebot a Jeep, 15 soluzioni perfette per muoversi rapidamente in un contesto urbano (wired)

Lo Russo a “Tuttocittà. Il Sindaco in diretta”, soddisfatto per l’operato della Giunta in quasi tre anni di amministrazione - Nuove regole monopattini e rispetto codice della strada e futuro stabilimento Stellantis di Mirafiori sono tra i temi della nuova puntata di “Tuttocittà. Il Sindaco in diretta” di oggi, martedì 16 apr ...zipnews

Incidente in via Leonardo da Vinci, scontro auto-monopattino: quindicenne in prognosi riservata - Giovane in prognosi riservata dopo un incidente con il monopattino. Un quindicenne (G. C. le iniziali) è stato ricoverato ieri pomeriggio a causa dello scontro con un’auto avvenuto ieri pomeriggio all ...mondopalermo

Bici elettriche e monopattini: OFFERTE FOLLI su tanti modelli - Con un prezzo speciale di 479€ anziché 529€ utilizzando il coupon “8LG68LEL“, non esiste momento migliore per approfittare dell’offerta. Il JOYOR S10-S è un monopattino elettrico che unisce ...telefonino