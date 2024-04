I migliori acceleratori di abbronzatura da provare subito per un tintarella al top

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Riuscire ad avere un colorito sano e dorato è un lavoro lungo e minuzioso dove, ovviamente, non possono mancare glidi, veri e propri alleati di bellezza che preparano la pelle all’esposzione ai raggi del sole riducendo il rischio di eritemi e scottature (usando sempre e comunque un’adeguata protezione solare). Che siano da assumere per via orale, come gli integratori, o da applicare per via topica, come oli abbronzanti e creme, questi prodotti sono a base di beta-carotene e vitamine che promettono un’più rapida, duratura, sicura e uniforme. Acceleratore disì, ma aggiungi la protezione Un aspetto da non sottovalutare deglidiè che ci permettono anche di ridurre la possibilità di scottature, questo però non ...