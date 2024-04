I Me Contro Te arrivano al PalaSele di Eboli per due date indimenticabili

(Di mercoledì 17 aprile 2024) I METE, attori, cantanti e scrittori noti anche come Luì e Sofì – duo composto da Luigi Calagna e Sofia Scalia – tornano acon “LO SHOW DEI 10 ANNI” lo spettacolo che celebra il loro primo decennio di carriera: doppio appuntamento alsabato 20 aprile alle ore 18:00 e domenica 21 aprile alle ore 15:00. Gli ultimi biglietti per lo show, prodotto e organizzato da Vivo Concerti, sono disponibili in tutti i punti vendita autorizzati e saranno acquistabili anche al Botteghino delaperto sabato dalle ore 15 e domenica dalle ore 12. L’ingresso al pubblico generale sarà consentito un’ora prima dello show. La tappa alè a cura di Anni 60 produzioni (089 4688156 – www.anni60produzioni.com). MeTe Dopo il successo e l’immenso divertimento ...

