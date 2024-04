I manganelli stiano lontanissimi | poliziotti pestati | Canfora sta con i giovanotti della Sapienza | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 17 aprile 2024) "Il manganello dovrebbe essere lontanissimo dalle manifestazioni". Il professor Luciano, a poche ore dal rinvio a giudizio per diffamazione contro Giorgia Meloni, commenta in collegamento con Lilli Gruber a Otto e mezzo, su La7, i fatti di Roma. Circa 300 studenti dei collettivi di sinistra pro-Palestina hanno cercato di fare irruzione nel Rettorato, dopo che il Senato accademico aveva votato contro il boicottaggio contro le università israeliane. Non solo, negli scontri con le forze dell'ordine intervenute per impedire che la situazione degenerasse ulteriormente, uno dei manifestanti è stato arrestato e in tutta risposta gli studenti hanno assaltato il vicino commissariato di Polizia. "Poca tolleranza? Troppa tolleranza?", chiede la Gruber. "Sollevare la questione di contratti con Israele da ...