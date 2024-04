I luoghi de La Vita è bella di Benigni | il tour

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Arezzo, 17 aprile 2024 – Una passeggiata cittadina di circa un’ora e mezza con un itinerario nel cuore del centro storico che parte da Piazza della Badia, set del famoso "Buongiorno principessa!" e dell’incontro fatale tra Guido (Roberto) e Dora (Nicoletta Braschi) e passa da Via Cavour per arrivare in Piazza San Francesco nel celebre Caffè dei Costanti, con la vista alla Basilica di San Francesco e i suoi affreschi di Piero. Da qui in Piazza Grande, dove in ogni angolo risuona "La": è in questa piazza che, lo sappiamo bene, è stata girata la scena scelta come locandina del film, la discesa in bicicletta di Guido, Dora e il piccolo Giosuè. Sotto le Logge Vasari ricorderemo le passeggiate romantiche di Guido e Dora, sotto i balconi della piazza la scena in notturna diche urla "Maria, la ...