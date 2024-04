CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-FONSECA LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-NADAL DALLE 16.00 giocatori in campo !! 15:35 L’azzurro ha approfittato del brutto infortunio di ... (oasport)

I giocatori del Real Madrid sanno cos’è il rispetto: sul campo del City ripetono tutti lo stesso gesto - Anche a poche ore dalla sfida cruciale contro il Manchester City in Champions League, i giocatori del Real Madrid mostrano tutta la loro classe con un ...fanpage

Colpo Barcellona: Jabari Parker ha rinnovato fino al 2026 - Colpo di mercato del Barcellona, che ha strappato la conferma di Jabari Parker: il giocatore statunitense ha infatti rinnovato il suo contratto con un ...sportmediaset.mediaset

Shevchenko, Ucraina: «Macchina della verità per gli arbitri» - Andriy Shevchenko, presidente della Federazione Ucraina, ha introdotto la macchina della verità per gli arbitri: un test prima di ogni partita per capire se sanno o meno dire la verità. Chi non supera ...corriere